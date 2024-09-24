Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Teftiş Kurulu Başkanlığı için yeni personel alımı gerçekleştirilecek. 100 müfettiş yardımcısı alımı yapacak kurum, alım sürecine dair resmi açıklamalarda bulundu. Resmi Gazete’de yer bulan alım süreci bugün itibariyle resmiyet kazandı.

MEB 100 Müfettiş Yardımcısı Alımı Yapacak

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 100 müfettiş yardımcısı için 14 Ekim ile 25 Ekim 2024 tarihleri arasında başvurular alınacak. Öğretmen ve öğretmen dışı alan olarak toplamda 100 kişi kadroya dahil edilecek. Öğretmenler başvurularını MEBBİS üzerinden yapabilecek. Öğretmen olmayanların başvuruları ise Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi (Kariyer Kapısı) üzerinden alınacak.

MEB 100 Müfettiş Yardımcısı Alım Şartları

Alımlarda yazılı ve sözlü sınav yapılacak. MEB 100 müfettiş yardımcısı alım şartları şöyle;

Sınav başvurusunun son günü itibarıyla öğretmenlikte 8 yıl ve daha fazla hizmette bulunmak

35 yaşını doldurmamış olmak

Yükseköğretim kurumlarından mezun olmak

Öğretmen dışı başvurularda hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme, mühendislik, mühendislik-mimarlık ve teknoloji fakültelerinden mezun olmak

KPSS puan türlerinden 75 ve üzerinde puan almak

Yazılı Sınav 23 Kasım’da

Yazılı sınav 23 Kasım tarihinde Ankara’da yapılacak. 6 Aralık 2024 tarihinde sonuçlar açıklanacak. Sonuçlar 7 Mart 2025 tarihinde ilan edilecek.