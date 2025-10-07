ÖSYM, 2025-ALES/3 Başvurularının Başladığını Duyurdu

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (ALES/3) başvurularının başladığını açıkladı. Adaylar, sınava katılmak için 7–14 Ekim 2025 tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirebilecek.

ALES/3, 23 Kasım 2025 tarihinde uygulanacak. Başvurular, adayların ÖSYM Başvuru Merkezleri üzerinden yapılabileceği gibi, ÖSYM’nin resmi internet sitesi ais.osym.gov.tr veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla da gerçekleştirilebilecek.

Sınav başvurusu yapacak adayların, başvuru kılavuzunu dikkatle incelemeleri gerektiği belirtildi. Kılavuzda sınavın uygulanacağı merkezler, başvuru adımları ve sınava ilişkin diğer ayrıntılar detaylı şekilde yer alıyor.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınav başvurularına ilişkin tüm bilgilerin adaylarla paylaşılacağı ve sürecin titizlikle yürütüleceği vurgulandı. Adaylar, başvuru işlemlerini belirtilen tarihler arasında tamamlayarak sınava katılım hakkı elde edecek.