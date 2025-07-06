ÖSYM Tarihi Açıkladı: 2025 ALES 2 Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

2025-ALES 2 sınavı, 6 Temmuz Pazar günü Türkiye genelinde ve belirlenen yurt dışı merkezlerinde gerçekleştirildi. Lisansüstü eğitim hedefleyen adayların katılım sağladığı sınavın ardından gözler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından duyurulacak sonuçlara çevrildi.

ÖSYM’nin sınav takvimine göre 2025 ALES 2 sonuçları 25 Temmuz 2025 Cuma günü erişime açılacak. Adaylar sonuçlarını, kurumun resmi internet adresi sonuc.osym.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek.

Sınava giren adaylar, 2025-ALES 2 Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı’na da belirli bir süre için erişim sağlayabilecek. ÖSYM tarafından yapılan bilgilendirmeye göre sorular ve cevaplar 16 Temmuz 2025 Çarşamba günü saat 23.59’a kadar https://ais.osym.gov.tr adresinden görüntülenebilecek.