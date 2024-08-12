Özel okullardaki kayıt, kıyafet ve kitap ücretlerinin yüksekliği gündem olurken yemek fiyatlarında da büyük artışa gidildi. Özel okullarda son yıllarda yemek ücreti için ayrı bir tarife hazırlanırken bu tarifelerde yeni yılda yüksek oranda artışa gidildi. Yemek ücretinde 150 bin TL’ye kadar yüksek rakamlar isteniyor.

Özel Okul Yemek Fiyatları Gündem Oldu

Bazı özel okullarda kahvaltı ve öğle yemeği olarak hazırlanan programlarda bazı okullar sadece öğle yemeği veriyor. Bu menü fiyatları ise 555 TL ile 722 TL arasında değişen fiyatlar ile sunuluyor. Özellikle büyükşehirlerdeki isim yapmış özel okullarda fiyatlar doğrudan en üst seviyelerden başlatılıyor.

Bir Öğrencinin Günlük Yemek Maliyeti Ne?

Yüksek yemek fiyatlarının ardından konuyla ilgili önem bir değerlendirme İstanbul Yemek Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Zincirkıran’dan geldi. Kahvaltı ve öğle yemeği şeklinde bir yemeğin günlük bedelinin 475 TL olduğunu ifade eden Zincirkıran, 180 günlük eğitim programında da 100 bin TL gibi bir maliyetin ortaya çıkabileceğini söyledi.

Değerlendirme yapan bir başka isim ise Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu oldu. Önceki yıllarda 30-50 bin TL seviyesinde olan ücretlerin 100 bin TL bandını aşmasının maliyetlerle ilgili olmadığını söyleyen Ağaoğlu, artışların arkasında maliyet dışında bir niyetin olduğunu ifade etti.