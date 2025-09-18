Perşembe, Eylül 18, 2025

Türk Lise Öğrencileri NASA Sempozyumuna Katılma Hakkı Kazandı

İstanbul ve Kocaeli’den iki lise öğrencisi, müon parçacıklarını inceleyen geliştirdikleri özel dedektör projesiyle NASA sempozyumuna davet edilerek Türkiye’den kabul edilen tek lise düzeyindeki projeye imza attı.
Özge Tekeli
13 saat önce
İstanbul ve Kocaeli’den iki lise öğrencisi, geliştirdikleri bilimsel projeyle NASA’nın ABD’de düzenlediği sempozyuma davet edildi. Lise seviyesinden kabul edilen tek proje olarak öne çıkan çalışma, atom altı parçacıkların incelenmesine odaklanıyor.

İstanbul Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi öğrencisi Buket Atalay ve Kocaeli TED Darıca Koleji öğrencisi Arda Çetinkaya, kozmik ışınlardan elde edilen verileri analiz edebilen özel bir dedektör tasarladı. Projenin merkezinde müon adı verilen parçacıkların ölçümü yer alıyor.

Öğrenciler, tasarladıkları cihazın uygun maliyetli ve yüksek verimlilik sağlayan bir sistem olduğunu vurguladı. Sunum sırasında cihazın sağlık alanında kanser hücrelerinin tespitinde ve savunma sanayisinde yer altı yapıların veya konteynerlerin belirlenmesinde kullanılabileceği aktarıldı.

NASA sempozyumunun ardından özel sektör temsilcileri de projeye ilgi gösterdi. Atalay ve Çetinkaya, Virgin Galactic ve Momentum Space gibi şirketlerden, cihazlarını gerçek veri toplama süreçlerinde kullanmaları için teklif aldıklarını açıkladı.

Bu başarı, Türkiye’den lise düzeyinde NASA sempozyumuna kabul edilen tek proje olarak kayıtlara geçmiş oldu.

