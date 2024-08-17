Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yaz aylarında duyurusu yapılan ve incelemeye tutulan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, bu yıl itibariyle okullarda başlayacak. Kademeli bir geçişin öngörüldüğü yeni eğitim sisteminde ilkokul 1. sınıflar, ortaokul 5. sınıflar, lise hazırlık sınıfları ile 9. sınıflar bu metot ile yeni eğitim öğretim dönemine başlayacak. Yeni eğitim sistemiyle ilgili MEB’den son dakika genelge de geldi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Okullarda Nasıl Uygulanacak?

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli için MEB’in yayınladığı genelgede sistemin nasıl işleyeceğine yer verildi. Yeni sistemi; “Öğrencilerin zihinsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve ahlaki bakımdan gelişimini desteklemek amacıyla” geliştirildiğini belirten MEB, genelgeyi 81 il Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gönderdi. Öğretmenler yeni sisteme karşın 2 Eylül ile 6 Eylül tarihlerinde mesleki eğitim alacak. Eğitici eğitimleri ise 3 Haziran 2024’te başlamıştı. Öğretmen eğitimleri 3 gün sürecek şekilde hem teorik hem de uygulamalı olarak yapılacak. Ayrıca eğitimler ara tatil döneminde de devam edecek. İl ve ilçelerdeki hazırlıklar ise 1 Eylül’e kadar yoğun bir şekilde sürdürülecek.

Genelgede öne çıkan bazı detaylar şöyle;