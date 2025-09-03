Üniversite e-Kayıtları Ne Zaman Bitecek?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanan YKS sınavının sonuçlarının açıklanmasının ardından, üniversiteye yerleşen adaylar kayıt tarihlerini öğrenmeye başladı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, üniversite kayıtlarının 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.
Elektronik kayıt işlemleri, adayların okula gitmeden e-Devlet üzerinden gerçekleştirebileceği şekilde planlandı. E-kayıt başvuruları 1-3 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılabilecek olup, işlemler 3 Eylül günü saat 23:59’da sona erecek. Yetkililer, adayların işlemlerini olası aksaklıklara karşı erkenden tamamlamalarını öneriyor.
Kayıt yaptırmayan öğrenciler, 1-5 Eylül tarihleri arasında kazandıkları üniversitelere giderek belgelerle kayıt işlemlerini tamamlayabiliyor.