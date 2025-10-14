Çarşamba, Ekim 15, 2025

Son Dakika

“Kuruluş Orhan” 29 Ekim’de Başlayacak 14 dakika ago
Fenerbahçe, Alexander Sörloth Transferi İçin Girişim Başlattı 50 dakika ago
İBB Ulaşıma Zam Yapıldı İddialarını Yalanladı 16 saat ago
Doğum İzni ve Babalık İzni İçin Yeni Düzenleme Meclis Gündeminde 16 saat ago
Capcom’un Bilim Kurgu Oyunu PRAGMATA 2026’da Geliyor 17 saat ago
2026 Ocak’ta Memur Maaşına Yüzde Kaç Zam Gelecek? 18 saat ago
Evcil Hayvan Kimliklendirme İşlemleri 31 Aralık Tarihinde Bitiyor 18 saat ago
Adana Merkezli Operasyonda Bayğaralar Suç Örgütüne Büyük Darbe 19 saat ago
Üniversite Öğrencilerine İŞKUR’dan Aylık 15 Bin TL Gelir Desteği 20 saat ago
Tarım Ürünlerinde Fiyat Artışı Yüzde 46,8’e Ulaştı 20 saat ago

Üniversite Öğrencilerine İŞKUR’dan Aylık 15 Bin TL Gelir Desteği

İŞKUR Gençlik Programı ile üniversite öğrencileri, derslerini aksatmadan kendi kampüslerinde çalışıp aylık 15 bin 162 TL gelir elde edebilecek. İşte, detaylar...
Özge Tekeli
20 saat önce
0 0
Üniversite Öğrencilerine İŞKUR’dan Aylık 15 Bin TL Gelir Desteği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen İŞKUR Gençlik Programı, üniversite öğrencilerine mesleki deneyim kazanma fırsatı sunuyor. Programa başvurular, önümüzdeki günlerde başlayacak.

Program kapsamında öğrenciler, derslerini aksatmadan kendi kampüslerinde haftada üç güne kadar çalışabilecek. Katılımcılar, ay içinde 14 günün tamamlanması şartıyla aylık 15 bin 162 TL gelir desteği elde edebilecek.

Bakan Vedat Işıkhan, gelen talepler doğrultusunda kontenjanın 100 binden 150 bine yükseltildiğini duyurdu. Böylece daha fazla öğrenci, programdan faydalanarak hem mesleki tecrübe kazanabilecek hem de maddi destek alabilecek.

Benzer Haberler

© 2025 HaberX
© 2025 HaberX