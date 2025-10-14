Üniversite Öğrencilerine İŞKUR’dan Aylık 15 Bin TL Gelir Desteği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen İŞKUR Gençlik Programı, üniversite öğrencilerine mesleki deneyim kazanma fırsatı sunuyor. Programa başvurular, önümüzdeki günlerde başlayacak.

Program kapsamında öğrenciler, derslerini aksatmadan kendi kampüslerinde haftada üç güne kadar çalışabilecek. Katılımcılar, ay içinde 14 günün tamamlanması şartıyla aylık 15 bin 162 TL gelir desteği elde edebilecek.

Bakan Vedat Işıkhan, gelen talepler doğrultusunda kontenjanın 100 binden 150 bine yükseltildiğini duyurdu. Böylece daha fazla öğrenci, programdan faydalanarak hem mesleki tecrübe kazanabilecek hem de maddi destek alabilecek.