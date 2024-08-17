Yapay zekayla ilgili mesleklerin gelecekte revaçta olacağını düşünen öğrenciler, yapay zeka bölümlerine ilgi gösterdi. Türkiye’de açılan pek çok yeni yapay zeka bölümünde kontenjanlar doldu. Yapılan resmi açıklamalara göre devlet üniversitelerinde açılan 2.225 kontenjanın hiçbirinde boş yer kalmadı. Ek tercihlere açılmayan yapay zeka bölümlerine gelecekte yenilerinin eklenmesi planlanıyor.

987.388 Öğrenci Üniversiteye Başlıyor

Yeni dönem itibariyle Türkiye’de 987 bin 388 öğrenci, üniversite hayallerini gerçekleştirdi. 1 milyon 21 bin 986 kontenjanın bulunduğu üniversitelerde, en çok ilgi gösterilen alanlar ise yapay zeka bölümleri oldu. Henüz taban puanlar açıklanmamış olsa da yoğunluk nedeniyle puanların yükseldiği düşünülüyor.

73 Yapay Zeka Bölümü Açıldı

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) yapay zeka alanında 73 yeni bölüm açtı. 20 üniversitede açılan bu bölümlerin 21’i lisans düzeyinde olurken 52’si de ön lisans düzeyinde oldu. Toplam 2 bin 225 kontenjanın tamamının dolmasını sağlayan öğrenciler mezuniyet sonrasında farklı iş dallarında çalışmayı hedefliyor. Uzmanlar ise artık üniversite tercihlerinde bile kullanılmaya başlanan yapay zekanın gelecekte çok daha etkin olacağını ve hayatın her alanında yer alacağını belirtiyor.