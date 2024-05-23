YKS Sınav Giriş Bilgileri Açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 8-9 Haziran’da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) sınava giriş belgeleri erişime açıldı.
ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 8 Haziran’da uygulanacak 2024-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 9 Haziran’da uygulanacak 2024-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2024-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.
İlgili Haberler
Birçok Öğretmen Bugün İş Bıraktı
MEB 20 Bin Öğretmen Ataması Yapacak! Takvim Açıklandı
13 Okulda “Çorba ve Meyve Günü” Etkinliği
SUBÜ’de “Havacılık ve Uzay Zirvesi” Düzenlendi
Trakya Üniversitesi ve Prof. Dr. Asen Zlatarov Üniversitesi İş Birliği Anlaşması İmzaladı
Üniversite Adayları İçin Deneme Sınavı Yapıldı