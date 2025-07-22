YKS Tercih Kılavuzu Yayın Tarihi ve Tercih Süreci Belli Oldu

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih takvimi merak konusu oldu. Haziran ayında gerçekleştirilen sınavın sonuçları geçtiğimiz günlerde erişime açılmıştı. Şimdi ise adaylar, tercih işlemleri için kılavuzun yayımlanacağı tarihi bekliyor.

ÖSYM’den alınan bilgilere göre 2025 YKS tercih kılavuzunun önümüzdeki hafta içinde erişime sunulması planlanıyor. Kılavuzun ilan edilmesiyle birlikte üniversitelerin kontenjanları, başarı sıralaması koşulları ve program detayları da netleşecek. Adaylar, tercih sürecinde bu kılavuzu esas alarak işlemlerini tamamlayabilecek.

YKS tercih dönemi ise 30 Temmuz’da başlayacak. Tercihler, ÖSYM’nin resmi sitesi olan ais.osym.gov.tr üzerinden yapılacak ve son tarih 11 Ağustos olarak belirlendi. Öğrencilerin, tercihlerini belirtilen tarih aralığında sisteme girerek onaylaması gerekiyor.