Zorunlu Eğitimde Yeni Dönem: Liselerde Süre Kısalacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, liselerde zorunlu eğitim süresinin kısaltılması için alternatif modeller üzerinde çalışmaların sürdüğünü açıkladı.
Özge Tekeli
1 saat önce
Zorunlu Eğitimde Yeni Dönem: Liselerde Süre Kısalacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye’de 12 yıllık zorunlu eğitim süresinin yeniden yapılandırılması gündeminde olduğunu açıkladı. Bakan Tekin, liselerde uygulanan dört yıllık zorunlu eğitimin alternatif modellerle esnek hâle getirilmesi yönündeki çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Bakanlık tarafından hazırlanan raporun, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’na sunulacağı ifade edilirken, eğitim süresinin kısaltılmasına ilişkin seçenekler arasında “2 yıl zorunlu, 2 yıl isteğe bağlı” veya “3 yıl zorunlu, 1 yıl isteğe bağlı” modelleri öne çıkıyor. Tekin, dünya genelinde öğrenim sürelerinde kısalmaların yaşandığını vurguladı.

Katıldığı bir etkinlikte değerlendirmelerde bulunan Tekin, önerilerin Kabine’de Cumhurbaşkanı onayına sunulacağını ve siyasi karar alınması halinde alternatif modellerin devreye alınacağını kaydetti.

Bakan, söz konusu değişikliğin yıl içinde netleşeceğini ve bir sonraki eğitim öğretim takviminin buna göre planlanacağını ifade etti.

4+4+4 sistemi kapsamında liselerde uygulanmakta olan zorunlu eğitim, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre farklılaştırılmış bir model ile düzenlenebilecek.

