Türkiye’de yüksek kredi faizleri nedeniyle 0 faizli krediler çok daha fazla ilgi görüyor. Yüksek faizler ödememek ve nakit ihtiyacını karşılamak isteyen müşteriler, bankaların sunduğu 0 faizli kredi seçenekleri sayesinde ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Taksitli bir şekilde ödenen 0 faizli krediler için yüksek ilgi gösterilmesi, yeni kampanyaların da yapılmasını sağladı.
İşte Yeni 0 Faizli Kredi Kampanyaları
Bankaların 0 faizli krediler sunmasının en önemli nedeni, yeni müşteriler kazanmak. Yeni müşteriler kazanmak, kredi kartı ve hesap kullanımını sağlamak adına başlatılan 0 faizli kredi kampanyalarına şimdi yenileri eklendi. Yeni kampanyalarda teklifler 45 bin TL’ye kadar çıktı. İşte yeni 0 faizli kredi kampanyası duyuran bankalar;
- QNB Finansbank: Yeni kampanyalardan birisi QNB Finansbank’tan geldi. 6 ay vade ile 20 bin TL kredi veren banka, 3 ay vadeli olarak 25 bin TL taksitli nakit avans veriyor. Kredi kartı üzerinden sağlanan nakit avans için müşterilerin kredi kartı başvurusu da yapması gerekiyor. Toplamda ise 45 bin TL’lik faizsiz nakit desteği sağlanıyor.
- Akbank: Akbank, Eylül ayında 0 faizli kredi için yeni kampanyasını başlattı. 6 ay vade ile 20 bin TL kredi veren banka, kredi kartından ise 3 ay vadeli 25 bin TL nakit avans veriyor. Toplamda 45 bin TL veren Akbank, QNB Finansbank ile en çok nakit çözümü sunan bankalar arasında yer alıyor.
- Garanti BBVA: 0 faizli kredi konusunda yeni kampanyaları ile limit yükselten Garanti, 6 ay vadeli 20 bin TL kredi ve 3 ay vadeli 25 bin TL taksitli nakit ile 45 bin TL veren bankalar arasında yer alıyor.
- İş Bankası: Yeni kampanya duyuran son banka ise İş Bankası. 3 ay vadeli 25 bin TL taksitli nakit avans veren banka, teklifini Eylül ayı itibariyle yükseltti.