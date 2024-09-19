Türkiye’de yüksek kredi faizleri nedeniyle 0 faizli krediler çok daha fazla ilgi görüyor. Yüksek faizler ödememek ve nakit ihtiyacını karşılamak isteyen müşteriler, bankaların sunduğu 0 faizli kredi seçenekleri sayesinde ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Taksitli bir şekilde ödenen 0 faizli krediler için yüksek ilgi gösterilmesi, yeni kampanyaların da yapılmasını sağladı.

İşte Yeni 0 Faizli Kredi Kampanyaları

Bankaların 0 faizli krediler sunmasının en önemli nedeni, yeni müşteriler kazanmak. Yeni müşteriler kazanmak, kredi kartı ve hesap kullanımını sağlamak adına başlatılan 0 faizli kredi kampanyalarına şimdi yenileri eklendi. Yeni kampanyalarda teklifler 45 bin TL’ye kadar çıktı. İşte yeni 0 faizli kredi kampanyası duyuran bankalar;