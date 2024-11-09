Türkiye’de mevduat faizlerin tarihin en yüksek seviyelerinde. Yüksek faizden yararlanmak isteyenler yatırım yerine parasını mevduat hesaplarında tutmayı tercih ederken Merkez Bankası’nın açıklamasıyla durum değişti. Merkez Bankası’nın yaptığı son açıklamaların hemen ardından mevduat faizlerindeki son durum da ortaya çıktı. En yüksek mevduat faizini veren bankanın hangisi olduğu merak ediliyor. Peki, Kasım ayı itibariyle mevduat faizlerindeki son durum ne?

İşte 1 Milyon Liranın Aylık Getirisi

1 milyon liranın aylık getirisi Kasım ayı itibariyle şöyle;