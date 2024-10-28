Türkiye’de asgari ücretin ne kadar olacağı merak ediliyor. Kulislerde yüzde 25 oranı üzerinde durulurken bu artışın çok düşük kalacağı ve ekonomik şartların vatandaşlar için çok daha ağır olacağı belirtildi. Hükümetin sessiz bir şekilde sürdürdüğü asgari ücret çalışmaların karşın bugün önemli bir gelişme yaşandı. 126 iktisatçı ortak bir bildiri yayınladı ve yüzde 25’lik oranını kaygı verici olduğu vurgulandı.

ABD Ziyaretinde Yüzde 25 Oranı Öne Çıkmıştı

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın ABD ziyaretinde yatırımcılara yönelik sunumunda asgari ücret için yüzde 25 oranını paylaştığı öne sürülmüştü. Henüz resmi olarak açıklanmayan ve iddialara karşı da bir yalanlamanın gelmediği bu gelişmede çok düşük oranda artış yapılacak olması nedeniyle tepkiler yükselmeye başladı.

126 iktisatçının ortak bir şekilde yaptığı açıklamalarda ise yüzde 25’lik bir zam oranının baz alınmasının çok kaygı verici olduğu belirtildi. “Son dönemde uygulanan para ve maliye politikaları, enflasyonla mücadele hedefi doğrultusunda şekillendirilmektedir. Ancak, 2024 yılı Temmuz ayında asgari ücret artışından kaçınılması ve 2025 yılı Ocak ayı için öngörülen artışın gerçekleşen enflasyon yerine beklenen enflasyon oranı (%25) baz alınarak belirlenmesi planı, bilimsel ve sosyal açıdan kaygı vericidir.” denilen açıklamada enflasyonla mücadelede toplu ve adil dağıtım ile mücadelenin yapılması gerektiği belirtildi.

İşte Bildiriyi İmzalayan 126 İktisatçının Listesi

Bildiride imzası bulunan 126 iktisatçı şöyle;