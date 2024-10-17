Şarj ihtiyacı olmadan akıllı hibrit teknolojisi ise çalışan Honda HRV 2024, kısa süre içerisinde popülerlik kazandı. Aracın en popüler ve en yeni modellerinden birisi olan Honda HR-V e:HEV Advance için ekim ayı kampanyası yapıldı. Ekim ayı kampanyasında farklı seçenekler sunulurken hem indirim hem de kredi seçeneği sunuluyor.

Honda HR-V e:HEV Advance Ödeme Seçenekleri

Ekm ayına özel olarak 170.000 TL indirim yapılan modellerde 350.000 TL için özel kredi seçeneği sunuluyor. 350.000 TL kredide 12 ay yüzde 2,99 faiziyle ödeme yapılabilecek. Çekilecek kredide şartlar şöyle;

Kredi tutarı: 350.000 TL

Vade: 12 Ay

Faiz oranı: %2,99

Aylık taksit tutarı: 37.049,15 TL

Dosya ücreti: 2.012,50 TL

Aylık maliyet oranı: %3,9921

Yıllık maliyet oranı: %59.9577

Honda HR-V Ekim Fiyat Listesi

Honda HR-V ekim fiyat listesi şöyle;

0L Hibrit Otomatik (Advance) – Tavsiye edilen satış fiyatı: 3.722.000 TL

0L Hibrit Otomatik (Advance) – Tavsiye edilen satış fiyatı: 2.955.000 TL

5L Hibrit Otomatik (Elegance) – Tavsiye edilen kampanyalı satış fiyatı: 1.750.000 TL

5L Hibrit Otomatik (Advance) – Tavsiye edilen kampanyalı satış fiyatı: 1.865.000 TL

5L Hibrit Otomatik (Style+) – Tavsiye edilen kampanyalı satış fiyatı: 2.060.000 TL

5L Hibrit Otomatik (Elegance) – Tavsiye edilen satış fiyatı: 1.370.000 TL

5L Hibrit Otomatik (Crosstar) – Tavsiye edilen satış fiyatı: 1.447.000 TL

5L VTEC Turbo ECO Otomatik (Elegance+) – Tavsiye edilen kampanyalı satış fiyatı: 1.860.000 TL

5L VTEC Turbo ECO Otomatik (Executive+) – Tavsiye edilen kampanyalı satış fiyatı: 1.965.000 TL

5L VTEC Turbo Benzin Otomatik (Elegance+) – Tavsiye edilen kampanyalı satış fiyatı: 1.860.000 TL

5L VTEC Turbo Benzin Otomatik (Executive+) – Tavsiye edilen kampanyalı satış fiyatı: 1.965.000 TL

5L VTEC Benzin Otomatik (Executive) – Tavsiye edilen satış fiyatı: 1.332.000 TL

0L VTEC Turbo Benzin Manuel (Type R) – Tavsiye edilen satış fiyatı: 4.255.000 TL

Honda HRV 2024 Özellikleri