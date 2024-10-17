Şarj ihtiyacı olmadan akıllı hibrit teknolojisi ise çalışan Honda HRV 2024, kısa süre içerisinde popülerlik kazandı. Aracın en popüler ve en yeni modellerinden birisi olan Honda HR-V e:HEV Advance için ekim ayı kampanyası yapıldı. Ekim ayı kampanyasında farklı seçenekler sunulurken hem indirim hem de kredi seçeneği sunuluyor.
Honda HR-V e:HEV Advance Ödeme Seçenekleri
Ekm ayına özel olarak 170.000 TL indirim yapılan modellerde 350.000 TL için özel kredi seçeneği sunuluyor. 350.000 TL kredide 12 ay yüzde 2,99 faiziyle ödeme yapılabilecek. Çekilecek kredide şartlar şöyle;
Kredi tutarı: 350.000 TL
Vade: 12 Ay
Faiz oranı: %2,99
Aylık taksit tutarı: 37.049,15 TL
Dosya ücreti: 2.012,50 TL
Aylık maliyet oranı: %3,9921
Yıllık maliyet oranı: %59.9577
Honda HR-V Ekim Fiyat Listesi
Honda HR-V ekim fiyat listesi şöyle;
- 0L Hibrit Otomatik (Advance) – Tavsiye edilen satış fiyatı: 3.722.000 TL
- 0L Hibrit Otomatik (Advance) – Tavsiye edilen satış fiyatı: 2.955.000 TL
- 5L Hibrit Otomatik (Elegance) – Tavsiye edilen kampanyalı satış fiyatı: 1.750.000 TL
- 5L Hibrit Otomatik (Advance) – Tavsiye edilen kampanyalı satış fiyatı: 1.865.000 TL
- 5L Hibrit Otomatik (Style+) – Tavsiye edilen kampanyalı satış fiyatı: 2.060.000 TL
- 5L Hibrit Otomatik (Elegance) – Tavsiye edilen satış fiyatı: 1.370.000 TL
- 5L Hibrit Otomatik (Crosstar) – Tavsiye edilen satış fiyatı: 1.447.000 TL
- 5L VTEC Turbo ECO Otomatik (Elegance+) – Tavsiye edilen kampanyalı satış fiyatı: 1.860.000 TL
- 5L VTEC Turbo ECO Otomatik (Executive+) – Tavsiye edilen kampanyalı satış fiyatı: 1.965.000 TL
- 5L VTEC Turbo Benzin Otomatik (Elegance+) – Tavsiye edilen kampanyalı satış fiyatı: 1.860.000 TL
- 5L VTEC Turbo Benzin Otomatik (Executive+) – Tavsiye edilen kampanyalı satış fiyatı: 1.965.000 TL
- 5L VTEC Benzin Otomatik (Executive) – Tavsiye edilen satış fiyatı: 1.332.000 TL
- 0L VTEC Turbo Benzin Manuel (Type R) – Tavsiye edilen satış fiyatı: 4.255.000 TL
Honda HRV 2024 Özellikleri
- Motor: 1.5L Hibrit
- Maksimum Güç: 131 PS (96 Kw)
- Maksimum Tork: 253 Nm
- Şanzıman: E-CVT – Elektronik Sabit Hızlı Şanzıman
- Hızlanma 0-100 km/s (sn): 10.7
- Çekiş: 4X2 Önden Çekiş
- Birleşik Yakıt Tüketimi (L/100 km): 5.4