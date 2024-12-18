Serbest piyasalarda alınıp satılan döviz türlerinin gün sonu itibariyle son durumu açıklandı. Dün ve bugünün kıyaslandığı döviz kurlarında düne göre bugün artış yaşanması dikkat çekti.

İşte Dün ve Bugün Dolar ve Euro Fiyatlarındaki Son Durum

Dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle: