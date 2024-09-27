Türkiye’de mevduat faizleri en yüksek seviyelerde seyrediyor. Yapılan yeni açıklamalar sonrasında mevduat faizleri güncellendi. Bu güncellemelere göre en yüksek faiz veren banka belli olurken, 2 milyon TL’nin aylık faiz getirisi de güncellendi.

2 Milyon TL Aylık Faiz Getirisi Kaç Para?

Eylül 2024 bankaların güncel mevduat faizlerine göre son durum şöyle;

Banka Faiz/Kâr Payı Oranı Net Getiri (TL) Vade Sonu Tutarı (TL) CEPTETEB %54,00 82.110 TL 2.082.110 TL Türkiye Finans %53,00 80.589 TL 2.080.589 TL ON Dijital %47,00 71.466 TL 2.071.466 TL Fibabanka %52,00 79.068 TL 2.079.068 TL Alternatif Bank %54,00 82.110 TL 2.082.110 TL ING %53,00 80.589 TL 2.080.589 TL ON Dijital (Düşük Faiz) %12,00 18.247 TL 2.018.247 TL Enpara.com %48,00 72.986 TL 2.072.986 TL Türkiye İş Bankası %42,00 63.863 TL 2.063.863 TL Odea %50,00 76.027 TL 2.076.027 TL QNB Finansbank %36,75 55.880 TL 2.055.880 TL

Tablodaki verilere göre, en yüksek faiz oranını %54 ile CEPTETEB ve Alternatif Bank sunuyor. Bu bankalar, 2 milyon TL’lik yatırım için 1 ay sonunda 82.110 TL net getiri sağlayarak toplam tutarı 2.082.110 TL’ye çıkarıyorlar. Diğer yandan, en düşük faiz oranını %12 ile ON Dijital sunuyor. Bu oranla, aynı miktarda yatırımın getirisi yalnızca 18.247 TL ve vade sonunda toplam tutar 2.018.247 TL oluyor. 2 milyon TL’si olan ve yüksek mevduat getirisi elde etmek isteyenler için şu anda en cazip bankalar Ceptecep ve Alternatif Bank.