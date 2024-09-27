Türkiye’de mevduat faizleri en yüksek seviyelerde seyrediyor. Yapılan yeni açıklamalar sonrasında mevduat faizleri güncellendi. Bu güncellemelere göre en yüksek faiz veren banka belli olurken, 2 milyon TL’nin aylık faiz getirisi de güncellendi.
2 Milyon TL Aylık Faiz Getirisi Kaç Para?
Eylül 2024 bankaların güncel mevduat faizlerine göre son durum şöyle;
|Banka
|Faiz/Kâr Payı Oranı
|Net Getiri (TL)
|Vade Sonu Tutarı (TL)
|CEPTETEB
|%54,00
|82.110 TL
|2.082.110 TL
|Türkiye Finans
|%53,00
|80.589 TL
|2.080.589 TL
|ON Dijital
|%47,00
|71.466 TL
|2.071.466 TL
|Fibabanka
|%52,00
|79.068 TL
|2.079.068 TL
|Alternatif Bank
|%54,00
|82.110 TL
|2.082.110 TL
|ING
|%53,00
|80.589 TL
|2.080.589 TL
|ON Dijital (Düşük Faiz)
|%12,00
|18.247 TL
|2.018.247 TL
|Enpara.com
|%48,00
|72.986 TL
|2.072.986 TL
|Türkiye İş Bankası
|%42,00
|63.863 TL
|2.063.863 TL
|Odea
|%50,00
|76.027 TL
|2.076.027 TL
|QNB Finansbank
|%36,75
|55.880 TL
|2.055.880 TL
Tablodaki verilere göre, en yüksek faiz oranını %54 ile CEPTETEB ve Alternatif Bank sunuyor. Bu bankalar, 2 milyon TL’lik yatırım için 1 ay sonunda 82.110 TL net getiri sağlayarak toplam tutarı 2.082.110 TL’ye çıkarıyorlar. Diğer yandan, en düşük faiz oranını %12 ile ON Dijital sunuyor. Bu oranla, aynı miktarda yatırımın getirisi yalnızca 18.247 TL ve vade sonunda toplam tutar 2.018.247 TL oluyor. 2 milyon TL’si olan ve yüksek mevduat getirisi elde etmek isteyenler için şu anda en cazip bankalar Ceptecep ve Alternatif Bank.