Türkiye’de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay yapılan destek ödemelerindeki son durum merak ediliyor. Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) olarak her ay yapılan bu ödemelerde Ekim ödemeleri bekleniyordu. İhtiyaç sahibi aileler için yapılan bu ödemelerdeki son durum resmiyet kazandı. Konuyla ilgili resmi açıklama yapıldı. Peki, SED yardımı yattı mı? SED yardımları ne zaman yatacak?

2024 Ekim SED Yardımları Yattı mı?

Çocukların ekonomik olarak ihtiyaçların karşılanması, eğitim almasındaki engellerin kaldırılması adına yapılan SED yardımlarında Ekim için durum netlik kazandı. Çocuklar için ailelerine yapılan bu ödemelerde son dakika açıklaması yapıldı. İhtiyaç ailelerin merakla beklediği SED ödemeleri 23 Ekim itibariyle hesaplara gönderilmeye başlandı. Bugün gün sonuna kadar tüm ihtiyaç sahibi ailelerin SED ödemelerinin yapılmış olması bekleniyor.

Aileler her ay hangi hesabına SED yardımı yapılıyorsa, o hesabı kontrol ederek SED yardımlarının yatıp yatmadığını kontrol etmesi mümkün.

SED Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır?

Türkiye’de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen yardımlar için “Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken ailelerin, kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla geçici bir süre verilen ekonomik destekler ile ve psiko- sosyal destek sistemidir.” denilerek tanıtım yapılmaktadır. Bu nedenle bu kapsama giren kişiler vakıflar ya da online olarak başvuru yaparak destekten yararlanmaya başlayabilir.