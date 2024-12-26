2024 yılı boyunca yatırım araçlarının performansı farklı sonuçlar doğurdu. Türk Lirası vadeli mevduatı, yüzde 60’a yaklaşan getiri oranıyla yılın en çok kazandıran yatırım aracı oldu. Ekonomi Müdürü Bilal Emin Turan, vadeli hesapların ve para piyasası fonlarının cazibesiyle 2024 yılı boyunca rekor para girişleri yaşandığını belirtti. Buna göre vadeli mevduatlar yıl boyunca yüzde 60’a varan kazançla yatırımcının yüzünü güldürdü. Altın ise ikinci sırada yer aldı. Turan, “Yılbaşından bu yana 900 milyar TL’nin üzerinde bir para akışı vadeli mevduat ve para piyasası fonlarına yöneldi. Bu, yatırımcının faize olan ilgisinin arttığını gösteriyor,” ifadelerini kullandı.

100 Bin TL’ye 60 Bin TL Getiri Sağlandı

2024’te vadeli mevduata yatırılan 100 bin TL, yıl sonunda 60 bin TL’ye kadar kazanç sağladı. Bu, yatırımcıların en çok tercih ettiği araçlardan biri haline gelmesini sağladı. Gram altın ise yüzde 52 civarındaki getirisiyle vadeli mevduatın ardından ikinci sırada yer aldı. Turan, jeopolitik risklerin altın fiyatları üzerindeki etkisine dikkat çekerek, “Ortadoğu’daki çatışmalar ve Ukrayna savaşı altının seyrini belirledi,” dedi. Dövize yatırım yapanlar ise 2024’te diğer araçlara kıyasla düşük kazanç elde etti. Dolar yüzde 19, euro ise yüzde 12-13 arasında getiri sağladı.

Merkez Bankası’nın 2024’ün son faiz kararını vermesi beklenirken, uzmanlar 2025’in ilk yarısında vadeli mevduat ve para piyasası fonlarının cazibesini koruyacağını öngörüyor.