2025-2026 Şeker Pancarı Alım Fiyatı Belli Oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025-2026 üretim yılı için şeker pancarı alım fiyatını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre pancar alım fiyatı kota tamamlama primi dahil ton başına 2 bin 975 lira olarak belirlendi.

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (TürkŞeker) tarafından uygulanacak bu fiyat, ülke genelinde şeker pancarı üreticilerini doğrudan etkileyecek. Bakanlık yetkilileri, alınan kararın üreticilere ve tarım sektörüne olumlu katkı sağlamasını temenni etti.

2025-2026 üretim yılı fiyat açıklamasıyla birlikte şeker pancarı piyasasında planlama ve üretim süreçlerinin daha net bir çerçevede yürütülmesi hedefleniyor. Üreticiler, açıklanan fiyat üzerinden sözleşmelerini TürkŞeker ile gerçekleştirebilecek.

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, açıklamanın ardından üreticiler ve sektör paydaşlarına destek olmaya devam edeceğini bildirdi.