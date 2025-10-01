Çarşamba, Ekim 1, 2025

2025-2026 Şeker Pancarı Alım Fiyatı Belli Oldu
İstanbul’da Eylül Enflasyonu Yükseldi: Eğitim ve Konut Harcamaları Zirvede 1 saat ago
Mbappe’den Arda Güler’e Övgü Dolu Sözler 2 saat ago
NTV, Washington Temsilcisi Hüseyin Günay’ın Görevine Son Verdi 2 saat ago
Antalyaspor’un Eski Başkanı Aziz Çetin Gözaltına Alındı 2 saat ago
Süpürge Üreticisinden Otomotiv Atağı: Dreame, 2,1 Milyar Dolarlık Sipariş Aldı 3 saat ago
Kırmızı Bültenle Aranan 9 Suçlu Türkiye’ye İade Edildi 4 saat ago
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Puan Durumu Kaç Oldu? 4 saat ago
Elektrik ve Doğal Gaz Fiyatlarına Kış Öncesi Düzenleme Gelecek mi? 5 saat ago
2025-2026 üretim yılı şeker pancarı alım fiyatı belli oldu: Bakanlık açıklamasına göre ton başına 2.975 TL olarak belirlendi.
2025-2026 Şeker Pancarı Alım Fiyatı Belli Oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025-2026 üretim yılı için şeker pancarı alım fiyatını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre pancar alım fiyatı kota tamamlama primi dahil ton başına 2 bin 975 lira olarak belirlendi.

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (TürkŞeker) tarafından uygulanacak bu fiyat, ülke genelinde şeker pancarı üreticilerini doğrudan etkileyecek. Bakanlık yetkilileri, alınan kararın üreticilere ve tarım sektörüne olumlu katkı sağlamasını temenni etti.

2025-2026 üretim yılı fiyat açıklamasıyla birlikte şeker pancarı piyasasında planlama ve üretim süreçlerinin daha net bir çerçevede yürütülmesi hedefleniyor. Üreticiler, açıklanan fiyat üzerinden sözleşmelerini TürkŞeker ile gerçekleştirebilecek.

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, açıklamanın ardından üreticiler ve sektör paydaşlarına destek olmaya devam edeceğini bildirdi.

