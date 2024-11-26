Türkiye’de 2025 asgari ücretin ne kadar olacağı merak ediliyor. Her gün farklı bir gelişmenin yaşandığı asgari ücrette son kulis bilgisi ise gazeteci Sinan Burhan’dan geldi. Sinan Burhan kulis bilgisi aldım diyerek yeni açıklama yaparken asgari ücreti kuruşu kuruşuna duyurdu. Peki, kulislerde konuşulan asgari ücret kaç para? 2025 asgari ücreti ne kadar olacak? İşte detaylar.

İşte Kuruşu Kuruşuna 2025 Asgari Ücreti

TV100 canlı yayınına katılan ve burada asgari ücret için önemli açıklamalarda bulunan gazeteci Sinan Burhan, kulis bilgisi aldığını söyledi. Ankara’da konuşulan rakamı öğrendiğini belirten gazeteci, asgari ücretin 23 bin 292 TL olacağını söyledi. Mevcut tutarın asgari ücrete yüzde 37 oranında artış yapılmış olacağını belirten Burhan, 15 kişiden oluşan heyetin bu konuda karar alacağını söyledi.

Burhan’ın açıklaması şöyle; “Şimdi şöyle söyleyeyim; 15 kişilik komisyon Aralık ayının ilk haftasında toplanacak. Burada Ankara’da 3-4 farklı asgari ücret senaryosu var. Asgari ücrete yüzde 37 zam bekleniyor. Buna göre 23 bin 292 TL olması planlanıyor.”

Açıklamasının devamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da inisiyatif alabileceğine dikkat çeken Burhan, böyle bir durumda 23 bin TL üzerine çıkılabileceğini söyledi. Bu konuda ise “Şunu da ekleyelim son olarak; tabii Sayın Cumhurbaşkanımız asgari ücretlinin yanında, işçinin yanında olması hasebiyle son anda TİSK yöneticileriyle, Türk-İş yöneticileriyle bir araya gelip bu noktada kendi inisiyatifiyle bir artış yapabilir. Bakanlık düzeyinde veyahut da bu sendika düzeyinde bizim almış olduğumuz Ankara’da genel beklenti 23 bin 292 TL. Sayın Cumhurbaşkanımız da inisiyatif alıp bunu 24 bine çıkartır mı 23 bin 800 olur mu onu bilemiyoruz. Ama şu anda konuşulan rakam bu noktada.” diyerek duruma açıklık getiren Sinan Burhan bu açıklamalarıyla Türkiye’de gündem oldu.