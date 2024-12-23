Tüm Türkiye’nin merakla beklediği 2025 asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 4. ve son toplantısı bu hafta içinde gerçekleşecek. Toplantıda işçi, işveren ve hükümet kanadı zam oranı üzerinde mutabakata varacak. Kararın, 23-27 Aralık tarihleri arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

İşçi ve İşveren Talepleri Ne Yönde?

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, işçilerin asgari ücret beklentisini 29 bin 583 TL olarak ifade etti. Atalay, “Yüzde 45 zam artı yüzde 20 refah payı istiyoruz” diyerek taleplerini açıkça dile getirdi.

İşveren temsilcisi TİSK, Türk-İş’in teklifine sıcak bakmazken, MÜSİAD’dan gelen açıklamada “Zam oranı yüzde 25’i geçmemeli” ifadelerine yer verildi. İşverenin önerisinin yüzde 25 civarında kalacağı tahmin ediliyor.

Hükümet kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 2025 asgari ücretin 24 bin TL’den düşük, 25 bin TL’den yüksek olmayacağı öne sürülüyor. Bu rakam, piyasalarda beklenen yüzde 30-40 zam oranlarına yakın bir seviyeyi işaret ediyor.

Asgari Ücret Zammı Ne Zaman Açıklanacak?

Son toplantının 24 veya 25 Aralık’ta yapılması bekleniyor. Nihai karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğindeki Kabine Toplantısı’nın ardından duyurulacak. Öte yandan, zam oranının yıl sonu enflasyonu ya da hedef enflasyona göre şekilleneceği tahmin ediliyor.