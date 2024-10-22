Türkiye’nin 2025 yılı bütçesi için resmi süreç başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından yapılan resmi açıklamalarda bütçeyle ilgili detaylara değinmişti. Gündeme gelen görüşmelerin ardından Vergi Uzmanı Ozan Bingöl’den dikkat çeken bir çıkış geldi. Bütçe rakamlarını analiz eden uzman isim, yaptığı analizler sonrasında asgari ücret zammı için oranın bütçede yer aldığını söyledi. Yeni bütçeyi maaşlar için yetersiz seviyelerde olduğunu da aktaran Bingöl açıklamasıyla tüm Türkiye’de gündem oldu.

Türkiye’nin 2025 Bütçesi Belli Oldu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıklamalarına göre bütçe giderleri 14 trilyon 731 milyar lira, bütçe gelirleri ise 12 trilyon 800 milyar lira oldu. Vergi yükünün yüksek olduğu bütçe için değerlendirme yapan Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, satır arasında gizlenen zam oranlarını herkesin anlayabileceği şekilde duyurdu. Bu açıklamaları ile beklentilerin altında bir asgari ücretin ortaya çıkacağını duyuran Bingöl, yorumuyla sosyal medyada da gündem oldu.

Asgari Ücret Ne Kadar Olacak?

Bingöl asgari ücretle ilgili değerlendirmesinde açıkladığı oran için “Gelirlerin azaldığı ancak vergi, bütçe açığı ve faizlerin arttığı bir yıl daha bizi bekliyor. Bu kapsamda 2024 yılında 667 milyar lira olan asgari ücret istisnası 2025’te 853 milyar liraya çıktı. 2025 asgari ücret zammı yüzde 25 civarında olacak.” dedi.

Asgari ücrette yüzde 25 oranında zam yapılması halinde 4250 TL oranında artış olacak. 2025 asgari ücreti de 21 bin 252 TL olarak duyurulacak.