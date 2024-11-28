2025 yılında resmi olarak tüm trafik cezaları için artışa gidilecek. Yapılacak artışların ne kadar olacağı merak edilirken geçtiğimiz gün Resmi Gazete’nin yeni sayısında yayınlanan yeniden değerleme oranı ile ne kadar artış yapılacağı resmiyet kazandı. Yapılan hesaplamalar sonrasında 2025 yılında en düşük trafik cezasının ne kadar olacağı da belli oldu
Yeni yılda cezalar yüksek seviyelere çıkıyor. Yüzde 40 oranında artırılacak trafik cezaları sonrasında ehliyetsiz araç kullanma cezası 18.679 TL gibi oldukça yüksek bir rakam olacak. Tüm cezalarda yaşanacak bu artışlar, aynı zamanda devletin 2025 yılında cezalar üzerinden ciddi bir gelir elde etmesini de sağlayacak
İşte 2025 En Düşük Trafik Cezası
2025 yılında en düşük trafik cezası hatalı park için verilecek. 2024 yılında 691 TL olan ücret 2025 yılı içerisinde 994 TL olarak kesilecek. 2025 yılında yeni trafik ceza ücretleri ise şöyle
- Kırmızı ışıkta geçmenin cezası 2.167 TL
- Hatalı park cezası 994 TL
- Hız sınırı aşma (Yüzde 10 ila 30) 2.167 TL
- Alkollü araç kullanma (En düşük) 267 TL
- Araç kullanırken telefonla konuşma 2.173 TL
- Engelliler için ayrılan yere park etmek 1990 TL
- Emniyet kemeri kullanmamak 993 TL
- Drift cezası 46.392 TL
- Yönetmeliğe aykırı nitelikte plaka takmak 3.810 TL
- Muayenesiz araçla trafiğe çıkmak 2169 TL
- Yasak olan yerde sollama yapmak 2169 TL
- Ehliyetsiz araç kullanmak 18679 TL
- Aracı plakasız kullanmak 11754 TL
- Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkmak 995 TL