2025 yılında resmi olarak tüm trafik cezaları için artışa gidilecek. Yapılacak artışların ne kadar olacağı merak edilirken geçtiğimiz gün Resmi Gazete’nin yeni sayısında yayınlanan yeniden değerleme oranı ile ne kadar artış yapılacağı resmiyet kazandı. Yapılan hesaplamalar sonrasında 2025 yılında en düşük trafik cezasının ne kadar olacağı da belli oldu

Yeni yılda cezalar yüksek seviyelere çıkıyor. Yüzde 40 oranında artırılacak trafik cezaları sonrasında ehliyetsiz araç kullanma cezası 18.679 TL gibi oldukça yüksek bir rakam olacak. Tüm cezalarda yaşanacak bu artışlar, aynı zamanda devletin 2025 yılında cezalar üzerinden ciddi bir gelir elde etmesini de sağlayacak

İşte 2025 En Düşük Trafik Cezası

2025 yılında en düşük trafik cezası hatalı park için verilecek. 2024 yılında 691 TL olan ücret 2025 yılı içerisinde 994 TL olarak kesilecek. 2025 yılında yeni trafik ceza ücretleri ise şöyle