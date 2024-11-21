Türkiye’de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay ödemesi yapılan evde bakım maaşı için 2025 yılında zam yapılacak. Milyonlarca ailenin yararlandığı ekonomik desteklerde yeni başvurular da değerlendiriliyor. Kriterler uyan vatandaşlara aylık olarak ödenen yardımlar, her ay tekrarlanıyor. Bu nedenle de Kasım ayı evde bakım maaşı yattı mı gibi pek çok konu sürekli gündeme taşınıyor. Peki, evde bakım maaşı 2025’te ne kadar olacak?

2025 Evde Bakım Maaşı Miktarı

2025 yılında evde bakım maaşı için zam yapılacak. Yeniden değerleme oranında artacak olan bu ödeme, 2025’te daha fazla ücret alınmasını sağlayacak. 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı gibi pek çok resmi alanda da yeni artışlar geçerli olacak.

Milyonlarca kişinin yararlanıyor olması nedeniyle evde bakım maaşının 2025’te ne kadar olacağı merak ediliyor. 2024 yılında 9 bin 77 lira olarak ödenen evde bakım maaşı, 2025 yılında 10 bin TL üzerine çıkacak. Yapılacak yeni artış ile birlikte ödemenin en az 10 bin 100 lira olması bekleniyor. Engelli ödemelerinde ise engel durumuna göre yeni tablonun şöyle olması bekleniyor;