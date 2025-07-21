2025 Faiz Kararı Sonrası Vadeli Hesaplarda Getiri Değişikliği Olacak mı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), bu hafta faiz oranlarını belirlemek üzere bir araya gelecek. Faiz kararının açıklanmasına sayılı günler kala, bankalarda vadeli mevduat hesabı bulunan vatandaşlar da gelişmeleri yakından takip ediyor.

Önceki toplantıda politika faizini yüzde 46 seviyesinde tutan Merkez Bankası’nın, yaklaşan toplantıda faiz indirimine gidebileceği beklentisi güç kazandı. Uzmanlar, 2 ila 2.5 baz puanlık bir indirimin gündeme gelebileceğini öngörüyor.

Bankada mevduatı bulunan yatırımcılar için faiz kararları, doğrudan kazanç oranlarını belirlemesi açısından önem taşıyor. Son dönemde stopaj oranının yüzde 17.5’e yükselmesi, faiz gelirlerinde sınırlı bir azalışa yol açmış olsa da TL vadeli hesaplar yatırımcıların güvenli limanı olmaya devam ediyor.

Faiz oranlarının yüzde 30’un altına düşmediği sürece, kısa vadede vadeli mevduattan farklı bir yatırım aracına kayış yaşanması beklenmiyor. Ekonomistler, faiz indirimi gerçekleşse dahi mevduat hesaplarının cazibesini koruyacağı görüşünde.

TCMB Para Politikası Kurulu’nun 25 Temmuz Perşembe günü gerçekleştireceği toplantıda alınacak karar hem bankacılık sektörünün hem de yatırımcıların yol haritasında belirleyici olacak.