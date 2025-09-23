2025 İthal Otomobil Vergi Düzenlemesiyle Hangi Araçlar Ucuzlayacak?

Resmî Gazete’de yayımlanan son kararlar, ithal otomobillere uygulanan vergilerde önemli değişiklikler getirdi. Yeni düzenleme; özellikle Serbest Ticaret Anlaşması ve Gümrük Birliği kapsamındaki ülkelerden gelen araçları etkiliyor.

Kararlara göre ABD’den ithal edilen otomobillerin fiyatlarında düşüş bekleniyor. Cumhurbaşkanı kararıyla bu araçlara uygulanan ek gümrük vergisi kaldırıldı. BMW’nin X7 modeli ve bazı Mercedes-Benz modelleri, ABD üretimi oldukları için Türkiye’ye daha uygun fiyatlarla getirilebilecek. Tesla ise Model 3 için Türkiye’de servis altyapısını tamamladıktan sonra satışa başlayabilecek.

Japonya, Tayland ve Çin gibi ülkelerden getirilen otomobillerde fiyat artışı öngörülüyor. Lexus ve Subaru markaları, genellikle Japonya’dan ithal edildiği için bu değişiklikten olumsuz etkilenecek. Honda ise Civic, Jazz, HR-V ve CR-V modellerinde fiyat artışı yaşayacak.

Toyota’da Corolla Cross, RAV4 ve Land Cruiser Prado modelleri, Nissan’da X-Trail ve Meksika üretimi Audi Q5, yeni vergi uygulamaları nedeniyle zamlanacak araçlar arasında yer alıyor. Ayrıca Güney Afrika’dan getirilen Volkswagen Polo da fiyat artışıyla karşı karşıya kalacak.