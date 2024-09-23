Türkiye’de asgari ücret bağlı olarak hesaplanan pek çok ödeme ve destek, 2025 Ocak asgari ücretle birlikte artış kaydedecek. Yapılan yeni hesaplamalar sonrasında işsizlik maaşı, kıdem ve ihbar tazminatı, stajyer ücretleri, rapor ödemeleri gibi pek çok alandaki ücret belirlendi.

2025 Ocak Ayında Asgari Ücret Ne Kadar Olacak?

17.002 TL olarak ödenen asgari ücretin brüt tutarı 20 bin 2 TL. Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yeni asgari ücret belirlenecek. Hükümete yakın kaynaklara göre yüzde 40 ile 50 arasına artış yapılacak. Yıl sonu tahmini olan yüzde 41.5 oranında yapılacak artışta bile asgari ücret 24 bin 58 TL olacak. Brüt asgari ücret ise 28 bin 303 TL olacak. Refah payı eklenmesi ya da yüzde 41.5 üzerinde bir artış yapılması halinde ise net asgari ücret 25 bin TL, brüt asgari ücret ise 30 bin TL bandını aşacak.

İşsizlik Maaşı 2025’te Kaç Para Olacak?

İşsizlik maaşı şu anda 7 bin 940 TL ile 15 bin 880 TL arasında değişiyor. En az yüzde 41.5 oranında zam yapılacak asgari ücretle birlikte en düşük 11 bin 235 en yüksek ise 22 bin 470 lira işsizlik maaşı olarak ödenmeye başlanacak.

Kıdem tazminatında da değişiklik yaşanacak. Şu anda 19 bin 850 TL olan kıdem tazminatında yüzde 41.5 artış ile 28 bin 303 TL üzerinden hesaplamalar yapılacak. Bir diğer artış ise rapor parasında olacak. Yatarak tedavide 333,38 TL olan günlük rapor parası, ayakta tedavide 444,50 TL olarak ödeniyor. Yeni zam sonrasında yatarak tedavide 471, ayakta tedavide ise 628 TL ödeme yapılacak.