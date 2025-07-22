2025 ÖTV Zammı Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen yeni yasa kapsamında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarında önemli değişiklikler yapıldı. Yasayla birlikte otomotiv sektöründe vergilerde artışlar ve düzenlemeler yürürlüğe girdi. ÖTV zammının bir bölümü hemen uygulamaya alınırken bazı maddeler ise 2026 yılına kadar aşamalı olarak hayata geçirilecek.

Yasa değişikliği özellikle 4×4 pick-up araçlarda dikkat çekiyor. Bu araçlardaki ÖTV oranı yüzde 4’ten yüzde 50’ye yükseltildi. Hafif arazi taşıtları için de ÖTV oranı yüzde 50 olarak sabitlendi. Bu artışlar, araç fiyatlarına doğrudan yansıyarak piyasada hareketliliğe neden oldu.

Hibrit ve fosil yakıtla çalışan otomobillerde de ÖTV oranları yükseltildi. Hibrit araçlarda en düşük vergi oranı yüzde 80’e çıkarılırken, daha yüksek vergi diliminde bulunan modeller için bu oran yüzde 150’ye kadar çıktı. Yeni düzenlemeler kapsamında ÖTV oranları genel olarak yüzde 80 ile yüzde 220 arasında değişiklik gösteriyor.