2025’in En Zengin Türkleri Açıklandı: Zirvede Murat Ülker Yer Aldı

Forbes dergisi, 2025 yılı itibarıyla Türkiye’nin en zengin iş insanlarını açıkladı. Dört yıllık aranın ardından güncellenen listeye göre Türkiye’nin en varlıklı kişisi Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker oldu.

Bu yıl toplam serveti 128,5 milyar dolara ulaşan 108 kişinin yer aldığı liste hem tanınmış isimleri hem de dikkat çeken yeni girişimcileri barındırıyor. Forbes’in açıklamasına göre listede yer alan kişilerin 59’u servetlerini tamamen kendi girişimleriyle oluşturdu.

Yeni İsimler Dikkat Çekti

2025 listesinde dört yeni isim öne çıktı. İlk kez Forbes listesine giren isimler arasında; SA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Safi, Gülermak’ın ana hissedarı Kemal Tahir Güleryüz, Gen İlaç’ın kurucusu Abidin Gülmüş ve Ahlatcı Holding sahibi Ahmet Ahlatcı yer aldı.

İlk 10’da Kimler Var?

2025 yılı itibarıyla Türkiye’nin en zengin ilk 10 ismi ve servetleri ise şöyle sıralandı: