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    Çarşamba, Mayıs 7
    Ekonomi

    2025’in En Zengin Türkleri Açıklandı: Zirvede Murat Ülker Yer Aldı

    Forbes dergisi, 2025 yılı itibarıyla Türkiye'nin en zengin iş insanlarını açıklarken, listede zirveyi 5,5 milyar dolarlık servetiyle Murat Ülker aldı.

    Forbes dergisi, 2025 yılı itibarıyla Türkiye’nin en zengin iş insanlarını açıkladı. Dört yıllık aranın ardından güncellenen listeye göre Türkiye’nin en varlıklı kişisi Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker oldu.

    Bu yıl toplam serveti 128,5 milyar dolara ulaşan 108 kişinin yer aldığı liste hem tanınmış isimleri hem de dikkat çeken yeni girişimcileri barındırıyor. Forbes’in açıklamasına göre listede yer alan kişilerin 59’u servetlerini tamamen kendi girişimleriyle oluşturdu.

    Yeni İsimler Dikkat Çekti

    2025 listesinde dört yeni isim öne çıktı. İlk kez Forbes listesine giren isimler arasında; SA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Safi, Gülermak’ın ana hissedarı Kemal Tahir Güleryüz, Gen İlaç’ın kurucusu Abidin Gülmüş ve Ahlatcı Holding sahibi Ahmet Ahlatcı yer aldı.

    İlk 10’da Kimler Var?

    2025 yılı itibarıyla Türkiye’nin en zengin ilk 10 ismi ve servetleri ise şöyle sıralandı:

    1. Murat Ülker – Yıldız Holding – 5,5 milyar dolar

    2. Uğur Şahin – BioNTech – 4,8 milyar dolar

    3. Cemil Kazancı – Kazancı Holding – 4,3 milyar dolar

    4. Eren Özmen – Sierra Nevada Corp. – 4,0 milyar dolar

    5. Fatih Özmen – Sierra Nevada Corp. – 3,8 milyar dolar

    6. Erman Ilıcak – Rönesans Holding – 3,0 milyar dolar

    7. Ferit Şahenk – Doğuş Holding – 2,8 milyar dolar

    8. İpek Kıraç – Koç Holding – 2,7 milyar dolar

    9. Filiz Şahenk – Doğuş Holding – 2,6 milyar dolar

    10. Semahat Arsel – Koç Holding – 2,6 milyar dolar

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