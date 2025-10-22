2026 Asgari Ücret Zammı İçin Masadaki Rakamlar Belli Oldu

2026 asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Üçlü Danışma Kurulu’nun son toplantısında taraflar, Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesi temsil dengesi ve karar süreçlerine ilişkin hazırlıklarını değerlendirdi.

Türkiye’de halen net 22 bin 104 lira olarak uygulanan asgari ücretin yeni yılda ne kadar artacağı milyonlarca çalışan ve işverenin gündeminde. Ekonomistlerin tahminlerine göre 2026’da yapılacak artış oranı yüzde 28 ila 40 arasında değişiyor.

Yapılan hesaplamalara göre asgari ücrete yüzde 28 oranında zam yapılması halinde net maaş 28 bin 294 liraya yükselecek. Zam oranı yüzde 35 olarak belirlenirse net ücret 29 bin 841 lira seviyesine çıkacak. Yüzde 40’lık bir artış durumunda ise çalışanların eline geçecek tutar 30 bin 946 lirayı bulacak.

Toplantıda ayrıca komisyonun yapısına ilişkin tartışmalar da gündeme geldi. İşçi temsilcileri, mevcut sistemde hükümet ve işveren tarafının toplam 10 üyeyle çoğunluk sağlamasına itiraz ederken, karar süreçlerinde daha dengeli bir temsil talep etti.

Belirlenecek yeni asgari ücret yalnızca çalışanları değil, kamu sözleşmelerini, işverenleri ve sosyal destek mekanizmalarını da doğrudan etkileyecek. Türkiye genelinde 7 milyondan fazla kişi asgari ücret üzerinden gelir elde ediyor.

Aralık ayında başlayacak resmi pazarlık sürecinde, ekonomik göstergeler ve enflasyon verileri de belirleyici olacak. Tarafların yeni yıl öncesinde ortak bir zeminde buluşması bekleniyor.