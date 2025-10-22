Çarşamba, Ekim 22, 2025

Son Dakika

Trabzonspor, Inter Miami’nin Genç Orta Sahası Benjamin Cremaschi’ne Talip Oldu 2 dakika ago
Sebze ve Meyvede Yeni Dönem: Hal Yasasıyla Fiyatlar Dengelenecek 43 dakika ago
2026 Asgari Ücret Zammı İçin Masadaki Rakamlar Belli Oldu 1 saat ago
Yunus Akgün Menajerini Değiştiriyor 1 saat ago
Kış Saati Uygulaması Başlıyor mu? Saatler Bu Sene Geriye Alınacak mı? 2 saat ago
Motorin Fiyatlarına İndirim Geldi: 22 Ekim 2025 Güncel Akaryakıt Fiyatları 2 saat ago
Eski Beşiktaş Kaptanları Necip ve Mert Hakkında Serdal Adalı’dan Açıklama 3 saat ago
Merkez Bankası Faiz Kararı Yarın Açıklanacak 3 saat ago
Organ Bağışı Vasiyeti Artık e-Nabız ve e-Devlet Üzerinden Hazırlanabilecek 4 saat ago
50 İlde Düzenlenen FETÖ Operasyonları İle 154 Kişi Tutuklandı 5 saat ago

2026 Asgari Ücret Zammı İçin Masadaki Rakamlar Belli Oldu

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2026 asgari ücret zammı için yüzde 28 ila 40 arasında değişen dört farklı senaryo gündemde. Yeni rakam Aralık ayında toplanacak komisyonda netleşecek.
Özge Tekeli
1 saat önce
0 0
2026 Asgari Ücret Zammı İçin Masadaki Rakamlar Belli Oldu

2026 asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Üçlü Danışma Kurulu’nun son toplantısında taraflar, Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesi temsil dengesi ve karar süreçlerine ilişkin hazırlıklarını değerlendirdi.

Türkiye’de halen net 22 bin 104 lira olarak uygulanan asgari ücretin yeni yılda ne kadar artacağı milyonlarca çalışan ve işverenin gündeminde. Ekonomistlerin tahminlerine göre 2026’da yapılacak artış oranı yüzde 28 ila 40 arasında değişiyor.

Yapılan hesaplamalara göre asgari ücrete yüzde 28 oranında zam yapılması halinde net maaş 28 bin 294 liraya yükselecek. Zam oranı yüzde 35 olarak belirlenirse net ücret 29 bin 841 lira seviyesine çıkacak. Yüzde 40’lık bir artış durumunda ise çalışanların eline geçecek tutar 30 bin 946 lirayı bulacak.

Toplantıda ayrıca komisyonun yapısına ilişkin tartışmalar da gündeme geldi. İşçi temsilcileri, mevcut sistemde hükümet ve işveren tarafının toplam 10 üyeyle çoğunluk sağlamasına itiraz ederken, karar süreçlerinde daha dengeli bir temsil talep etti.

Belirlenecek yeni asgari ücret yalnızca çalışanları değil, kamu sözleşmelerini, işverenleri ve sosyal destek mekanizmalarını da doğrudan etkileyecek. Türkiye genelinde 7 milyondan fazla kişi asgari ücret üzerinden gelir elde ediyor.

Aralık ayında başlayacak resmi pazarlık sürecinde, ekonomik göstergeler ve enflasyon verileri de belirleyici olacak. Tarafların yeni yıl öncesinde ortak bir zeminde buluşması bekleniyor.

Benzer Haberler

© 2025 HaberX
© 2025 HaberX