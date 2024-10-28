Türkiye’de bugün saat 13.00 itibariyle resmi tatil. 29 Ekim günü de devam edecek tatil nedeniyle çalışanların çalışması halinde mesai ücreti alması gerekecek. 28 Ekim’de yarım gün, 29 Ekim’de ise tam gün olacak mesai ücretlerinde 2024 güncek mesai ücreti kapsamında hesaplamaların yapılması gerekiyor. Peki, mesai hesaplaması nasıl yapılır? İşte çalışanları bilmesi gereken mesai hesaplama işlemleri.

28 Ekim ve 29 Ekim Mesai Hesaplaması

Mesai hesaplamalarında İş Kanunu’nda düzenlemeler yapılmış durumda. Bu kapsamda çalışanlara herhangi bir kayıp yaşamaması adına mesailerini alması gerekiyor. 28 Ekim ve 29 Ekim’de çalışmaya devam edecek çalışanların alacağı ücrete ek olarak mesai ücreti de alması gerekiyor. Yevmiyeler ise yarın gün çalışıldığı takdirde 1,5 yevmiye, tam gün çalışıldığında ise 2 yevmiye şeklinde ödenmesi gerekiyor.

28 Ekim için 1,5 yevmiye alacak çalışanlar, 29 Ekim’deki çalışmalarında da 2 yevmiye alacak. Böylece 2 gün de çalışacak çalışanların günlük ücretlerine ek olarak 3,5 yevmiye maaşına yansıtılması gerekiyor. Yevmiyelerde genel bir tarife bulunmamaktadır. Kişilerin aldığı maaşta saatlik çalışma ücreti bulunmaktadır. Mesai bu çalışma saati üzerinden yapılmaktadır. Çalışma saati 100 TL olan bir çalışanın 28 Ekim’deki alacağı ücret 150 TL, 29 Ekim’de ise 200 TL’dir.