Türkiye’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Ekim’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi için karar alması sonrasında bu yılki 29 Ekim için de beklentiler yükseldi. Emekli vatandaşlar için önemli bir destek olarak görülen 29 Ekim ikramiyesi için 2024’teki durum netlik kazandı. Uzun zamandan beri gözlerin hükümete çevrildiği ikramiyeler için hiçbir adım atılmaması umutların azalmasına yol açmıştı. Bugün ise SGK Başuzmanı tarafından yapılan açıklamalar ile son söz söylenmiş oldu. İşte konuyla ilgili detaylar.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Emekli İkramiyesi Programa Alınacak mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için geçtiğimiz dönemde 5000 TL ikramiye ödenmişti. Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı için benzer şekilde ikramiye ödemesi yapan hükümetin 29 Ekim için aynı adımı atıp atmayacağı merak ediliyordu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesinin de yıllık ödeme programına alınması bekleniyordu. Ancak konuyla ilgili gelen son bilgiler, beklentilerin karşılanmayacağını gösterdi. Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, emekliye kötü haberi duyurdu.

Başuzman İsa Karakaş’tan 29 Ekim İkramiyesi Açıklaması

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş tarafından yapılan açıklamalarda 29 Ekim ikramiyesinin bir seferlik yapıldığına vurgu yapıldı. Karakaş konuyla ilgili “Geçen sene toplamda 15 milyon 120 bin emekli ve hak sahiplerinin tamamına ayrım yapılmadan ikramiye verilmişti. Emekli olunan statü ve tahsis numarasına göre aralık ayı ortasına kadar tüm ödeme işlemleri de neticelendirilmişti. Ancak bu ödemeler Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerinden farklı olarak tek seferlik verilmiştir. Bu sene 29 Ekim İkramiyesi verilebilmesi için kanun çıkarılması elzem. Şimdiye kadar bu yönde ne bir kanun teklifi hazırlandı ne de hazırlanması için Cumhurbaşkanı tarafından talimat verildi. Diğer yandan ekonomi yönetimi hâlen uygulanmakta olan enflasyonla mücadele programının sekteye uğramaması için bu ödemeye sıcak bakmamaktadır.” dedi.