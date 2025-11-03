3 Kasım Pazartesi Döviz Piyasası: Dolar Yükselişte

Yeni haftanın açılışında döviz piyasalarında hareketlilik devam ediyor. 3 Kasım 2025 Pazartesi itibarıyla ABD Doları ve Euro’nun güncel kurları yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Döviz piyasasında gözlemlenen değişimlere göre dolar, bir önceki kapanışa kıyasla yükseliş gösterdi. Bugün doların alış fiyatı 42,05 TL, satış fiyatı ise 42,08 TL olarak kaydedildi.

Euro ise ters yönde hareket ederek değer kaybına uğradı. Euro’nun alış fiyatı 48,51 TL, satış fiyatı ise 48,57 TL seviyesinde işlem görüyor.

Sterlin de döviz piyasasında işlem gören diğer para birimleri arasında yer alıyor. Bugün İngiliz Sterlini’nin alış fiyatı 55,11 TL, satış fiyatı ise 55,39 TL olarak belirlendi.