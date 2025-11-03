Pazartesi, Kasım 3, 2025

Son Dakika

3 Kasım Pazartesi Döviz Piyasası: Dolar Yükselişte 36 dakika ago
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Hakkındaki 3. Duruşma Tamamlandı 56 dakika ago
Leyla ile Mecnun’un Çekildiği Ev 125 Milyon TL’ye Satışa Çıktı 1 saat ago
Kasım Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu 2 saat ago
TÜİK Ekim Enflasyon Rakamlarını Duyurdu: Yıllık Oran Yüzde 32,87 2 saat ago
Kış Lastiği Zorunluluğu Bu Yıl Erken Başlıyor 3 saat ago
İslam Memiş’ten Altın Yatırımcılarına Kasım Uyarısı 3 saat ago
Türkiye, 5. İstanbul Uluslararası Su Forumu’na Ev Sahipliği Yapacak 19 saat ago
FIFA Serisi Sona Erdi: EA, FIFA 23 Sunucularını Kalıcı Olarak Kapatttı 19 saat ago
Eski Tip Ehliyetler Artık Geçersiz: Yenileme Ücreti 7 Bin 438 Liraya Yükseldi 19 saat ago

3 Kasım Pazartesi Döviz Piyasası: Dolar Yükselişte

3 Kasım 2025 Pazartesi günü döviz piyasalarında hareketlilik devam ediyor; dolar yükselirken Euro değer kaybetti. İşte, detaylar...
Özge Tekeli
36 dakika önce
0 0
3 Kasım Pazartesi Döviz Piyasası: Dolar Yükselişte

Yeni haftanın açılışında döviz piyasalarında hareketlilik devam ediyor. 3 Kasım 2025 Pazartesi itibarıyla ABD Doları ve Euro’nun güncel kurları yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Döviz piyasasında gözlemlenen değişimlere göre dolar, bir önceki kapanışa kıyasla yükseliş gösterdi. Bugün doların alış fiyatı 42,05 TL, satış fiyatı ise 42,08 TL olarak kaydedildi.

Euro ise ters yönde hareket ederek değer kaybına uğradı. Euro’nun alış fiyatı 48,51 TL, satış fiyatı ise 48,57 TL seviyesinde işlem görüyor.

Sterlin de döviz piyasasında işlem gören diğer para birimleri arasında yer alıyor. Bugün İngiliz Sterlini’nin alış fiyatı 55,11 TL, satış fiyatı ise 55,39 TL olarak belirlendi.

