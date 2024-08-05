3600 ek gösterge ne zaman çıkacak sorusu uzun zamandan beri gündemde yer alıyor. Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren bu durum tazeliğini korumaya devam ediyor. Milyonlarca kişiye yeni haklar tanımlayacak olan 3600 ek gösterge son durum için önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girdiği için 3600 ek gösterge son durum görüşmeleri de yeni dönemde yapılacak.

3600 Ek Gösterge Son Dakika Gelişmesi Ne?

3600 ek gösterge konusunda somut bir adımın atılmamasının ardından konu TBMM’ye taşındı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından cevaplandırılması adına yeni bir soru önergesi verildi. Konya Milletvekili Barış Bektaş tarafından verilen soru önergede 3600 ek gösterge için son durumun ve nasıl bir düzenlemenin planlandığı soruldu. Mecliste çalışmaların başlamasıyla birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın bu soru önergesine mevzuatlar gereği cevap vermesi gerekiyor.

3600 Ek Gösterge Torba Yasada Mı?

3600 ek göstergenin torba yasayla birlikte TBMM’den geçmesi ve yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bu konuyla ilgili Bakan Işıkhan şöyle demişti;

“15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık. Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz.”

3600 Ek Gösterge Nedir?

Memurların aylık maaşları, emekli olduktan sonra alacakları aylıkların ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde ek gösterge önemli bir unsurdur.