4A, 4B ve 4C emeklisi için 2025 emekli zammı merak ediliyordu. Son yıllarda asgari ücretin altında kalan maaşlar nedeniyle zor süreçte kalan emekliler için 2025 de benzer geçecek. Zira kulis bilgilerine göre yeni zam artışları çok düşük kalacak ve emekli maaşlarında beklenildiği gibi bir fark yaşanmayacak.

2025 Emekli Zammı Ne Kadar Olacak?

4A, 4B ve 4C için 2025 emekli zammı yüzde 19,77 seviyelerinde olacak. Ancak memur emeklileri için bu rakam toplu sözleşme kapsamında yüzde 5,59 oranında kalacak. 4A ve 4B emeklisi ise yüzde 19,77 emekli maaşı alacak. Memur ve memur emeklisi için toplu sözleşme kapsamında enflasyon farkı oluşabilmesi adına yüzde 3,82 oranında daha enflasyon yükselişi gerekiyor. Böyle bir senaryoda yüzde 6 oranında ek bir toplu sözleşme zammı da gelecek. Ancak ekonomistler böyle bir senaryo beklenmiyor.

İşte 2025 Emekli Zammı Sonrasında Zamlı Maaşlar

Yüzde 19,77 zam yapılması halinde emeklilerin alacağı maaşlar şöyle;