Türkiye’de 5 Ağustos sigara zammı resmen duyuruldu. PM Grubu tarafından yayınlanan zamlı liste ile yeni sigara fiyatları belli oldu. Marlboro, Parliament gibi sigara markalarına sahip olan PM Grubu, sigaralara ortalama 4 TL’lik zam yansıttı. Bu zam sonrasında en ucuz Parliament fiyatı da yeniden belirlenmiş oldu. Türkiye’de Parliament sigara kullanıcıları için merak edilen ise Parliament fiyat 2024 tarifesi ve en çok tercih edilen sigara olan Parliament Night Blue fiyatı…

5 Ağustos Parliament Sigara Fiyatları 2024 | Parliament Fiyat 2024 Güncellemesi

5 Ağustos Parliament zamlı fiyatları sonrasında en ucuz Parliament 73 TL en pahalı Parliament ise 77 TL’ye yükseldi. İşte Parliament fiyatları;