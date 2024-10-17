Türkiye’de vergi kaybının önüne geçilmesi ve vergi ödemelerinin yapılması adına vergi sisteminde yeni düzenlemelere gidildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda 5 milyon TL ve üzerinde vergi borcu bulunan ve ödeme yapmayan şirketlerin açıklanacağı belirtilmişti. Kamuoyuna duyurulacağı açıklandıktan sonra vergi ödemelerinde hareketlilik yaşanırken bugün beklenen liste paylaşıldı. Bakanlık tarafından “Vergi Yüzsüzleri Listesi” olarak duyurulan listede ödeme yapmayan şirketler tek tek açıklandı.
İşte Vergi Yüzleri Listesi
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB) tarafından vadesi geçen ve ödenmesi yapılmayan 57 firma açıklandı. ilgili illerdeki vergi dairelerinin resmi sitesi üzerinden duyurusu yapılan vergi listesinde ilk defa açıklama yapıldı. 30 Eylül itibariyle ödenmemiş vergi ve cezalar için liste duyurusu yapıldı. 1 Haziran 2023 ile 31 Mayıs 2024 tarihlerinde kesilen ve ödenmemiş vergiler duyuruldu. 5 milyon vergi borcu bulunan 57 firmanın öne çıkanları şöyle;
Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: ADNAN SARAÇ
Esas Faaliyet Konusu: PAZARLAMA, TOPTAN TİCARET
Borç Tutarı: 13 milyon 611 bin 474.95 TL
Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: HAMİT ASLAN
Esas Faaliyet Konusu: ALIM SATIM, EMLAK KOMİSYONCULUĞU
Borç Tutarı: 6 milyon 44 bin 360.86 TL
Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: MUSTAFA AYDOĞAN
Esas Faaliyet Konusu: ELEKTRİK, SU, DOĞALGAZ DALLARINDA TOPTAN TİCARET
Borç Tutarı: 32 milyon 46 bin 929.72 TL
Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: ZEKİYE BAYSAL
Esas Faaliyet Konusu: KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ İMALATI
Borç Tutarı: 5 milyon 111 bin 898.21 TL
Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: MEHMET KAZIM
Esas Faaliyet Konusu: MAĞAZACILIK
Borç Tutarı: 6 milyon 591 bin 666.53 TL
Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: MUSTAFA HÜSEYİN HOCAOĞLU
Esas Faaliyet Konusu: İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Borç Tutarı: 5 milyon 47 bin 880.21 TL
Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: SÜLEYMAN AKIN YİĞİT
Esas Faaliyet Konusu: TOPTAN İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARETİ
Borç Tutarı: 8 milyon 113 bin 892.71 TL
Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: MEHMET HAKAN OĞUZ
Esas Faaliyet Konusu: GIDA VE NAKLİYAT
Borç Tutarı: 5 milyon 953 bin 846.32 TL
Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: ALİ SÖNMEZ
Esas Faaliyet Konusu: SANAYİ MAKİNELERİ TİCARETİ
Borç Tutarı: 7 milyon 564 bin 073.23 TL
Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: YUSUF CEMALİ KILANCI
Esas Faaliyet Konusu: İNŞAAT VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME
Borç Tutarı: 10 milyon 974 bin 989.41 TL
Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: EMİNE SULTAN BOZDEMİR
Esas Faaliyet Konusu: TOPTAN PERAKENDE TİCARET
Borç Tutarı: 9 milyon 748 bin 647.11 TL
Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: MAHMUT YILMAZ
Esas Faaliyet Konusu: GIDA VE LOJİSTİK
Borç Tutarı: 5 milyon 111 bin 899.32 TL
Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: İBRAHİM ŞAHİN
Esas Faaliyet Konusu: OTEL İŞLETMECİLİĞİ
Borç Tutarı: 6 milyon 788 bin 213.92 TL