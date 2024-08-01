Yüksek maliyetler nedeniyle eğitimlerini açıktan tamamlamak isteyen öğrenciler için açık öğretim fakültesi kayıt ücretleri zammı şok etkisi yarattı. Uzaktan verilen bu eğitimlerdeki fiyatlar önceki yıla kıyasla yüzde 70 oranında arttı. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) kayıt ücretlerine gelen yüzde 70 oranındaki zamma sosyal medyadan da tepki geldi.

Açık Öğretim Fakültesi Kayıt Ücreti 2024

açık öğretim fakültesi kayıt ücreti 2024 itibariyle 2080 TL oldu. Her kayıtta ödenmesi gereken kayıt ücretleri 2023 yılında 1180 TL olarak alınmıştı. Yeni kayıtta 900 TL tutarında artışa gidilmesi fahiş fiyat iddialarını gündeme getirdi.

Üniversite eğitimlerine devam eden öğrencilerin ödediği dönem ücretleri de artış kaydetti. 1180 TL olarak alınan ücret yüzde 69 oranında zam sonrasında 1995 TL oldu. Dönemlik ücreti olan bölümlerin ücretleri ise yüzde 55 zamla 2 bin 430 liraya ulaştı. Yabancı dil eğitim programlarının da yer aldığı AÖF’te bu bölümlerin ücretleri 2080 TL’den 3400 TL’ye yükseldi. İşte 2024-2025 yılında AÖF’e kayıt yaptıracakların bölüm bölüm ödemesi gereken tutarlar: