Türkiye’de yaşanan deprem sonrasında pek çok farklı destek paketi hayata geçirilmişti. Şimdi bu paketlere bir yenisi daha eklendi. Yeni düzenleme Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından duyuruldu. Bakan Bak, Afetten Etkilenen Gençlerin Güçlendirilmesi Destek Programı adıyla yeni bir destek paketinin hazırlandığını ve paket kapsamında 70 milyon liralık destek verileceğini söyledi.

Afetten Etkilenen Gençlerin Güçlendirilmesi Destek Programı Başlıyor

Afetten Etkilenen Gençlerin Güçlendirilmesi Destek adıyla başlatılan yeni program, 6 Şubat 2023’te yaşanan ve 11 ili etkileyen deprem kapsamında yapılacak. 11 ilde yaşayan ve depremden etkilenen gençlerin hazırlayacakları projeler desteklenecek. Sivil toplum kuruluşları ve spor kulüpleri aracılığı ile iletilecek projelerde mevcut teklifler değerlendirilecek ve desteklenmesi uygun görülen projelere toplamda 80 milyon TL destek sağlanacak.

Afetten Etkilenen Gençlere Destek Başvurusu

Afetten etkilenen gençlerin güçlendirilmesi destek başvurusu 14 Ekim 2024 itibariyle sona erecek. Bu tarihe kadar başvuru yapabilecek olan vatandaşların eksiksiz bir şekilde başvurularını tamamlaması gerekiyor. Bakan Bak projelerin nasıl olması gerektiğine yönelik yaptığı açıklamada “STK’lar ve spor kulüplerinden gelecek proje tekliflerine destek vereceğiz. Teklif edilecek projelerin, gençlere yol gösterici ve güçlendirici deneyim imkanı sunmasını, gençlerin potansiyellerini ortaya koyarak güçlü bir sivil katılım duygusu kazandırmasını umut ediyoruz.” dedi.

Projelerin en az 4, en fazla 10 ay uygulama süresi olması gerekiyor. 14 ile 29 yaş aralığındaki gençleri kapsayan destek projesinde ekonomik yetersizlikleri bulunan, engelli, tek ebeveyni yaşayan, eğitimine devam edemeyen gibi gençler öncelikli olacak.