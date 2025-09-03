Ağustos 2025 Enflasyon Rakamları Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı ağustos ayına ilişkin enflasyon verilerini duyurdu. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 2,04 artarken, yıllık enflasyon yüzde 32,95 olarak gerçekleşti.

Ekonomistlerin beklentisi ağustos ayında aylık enflasyonun yüzde 1,79, yıllık enflasyonun ise yüzde 32,63 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. Ancak açıklanan veriler, tahminlerin üzerinde geldi.

Temmuz ayında aylık enflasyon yüzde 2,06, yıllık enflasyon ise yüzde 33,52 seviyesinde kaydedilmişti. Böylece yıllık enflasyon, ağustos itibarıyla bir miktar gerileyerek yüzde 32,95’e düşmüş oldu.

TÜİK verilerine göre 2025 yılı ağustos ayında TÜFE’de;