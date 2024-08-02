Demir fiyatlarının artışı sürüyor. 2024 yılına girilmesiyle birlikte önceki yıllara göre fark yaratan fiyatlardaki yükseliş, inşaat maliyetlerinin artmasına neden oluyor. Ağustos’un ilk haftası itibariyle demir fiyatlarının ne kadar olduğu belli oldu. İşte 2 Ağustos 2024 itibariyle demir fiyatları..

Ağustos Demir Fiyatları 2024

Ağustos itibariyle yapılan güncellemeler sonrasında nakliye hariç, fabrika teslim şekilde demir fiyatları belli oldu. 2024 demir fiyatları, önceki yıllardaki fiyatları katladı. İşte Ağustos demir fiyatları 2024

Q8 mm Q10 mm Q12 mm ve Q32 mm arası Ankara 25,400 TL 25,400 TL 23,900 TL İstanbul 25,000 TL 24,800 TL 23,800 TL Karabük 25,000 TL 25,000 TL 23,500 TL Gebze 25,300 TL 25,000 TL 23,600 TL İskenderun 25,500 TL 25,300 TL 24,200 TL İzmir 24,300 TL 24,100 TL 23,100 TL Sivas – – 24,500 TL Biga 24,500 TL 24,300 TL 23,300 TL Samsun 25,850 TL 25,550 TL 24,450 TL Kırıkkale – – 23,500 TL Tekirdağ 25,500 TL 25,200 TL 23,900 TL Bilecik – – 22,200 TL

2 Ağustos demir fiyatları itibariyle