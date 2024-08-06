5 Ağustos tarihinde yapılan Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan önemli açıklamalar geldi. Son ödemesi yapılan aile destek ödemesinin uzatılıp uzatılmayacağı konusunda soru işaretleri vardı. Bu konuda milyonlarca hane uzatılmasını isterken konuyla ilgili önemi bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklama ile bu konuya son noktayı koydu. Peki, aile destek ödemesi uzatıldı mı? aile destek ödemesi ne zaman sona erecek? İşte detaylar.

Aile Destek Ödemesi Uzatıldı mı?

Aile destek ödemesi uzatıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödemeleri yapılan ve 2024 Temmuz ayında son ödemesi yapılan destek ödemesi, yıl sonuna kadar devam edecek. Bu kapsamda Temmuz sonrasında ödenmeyen aile destek ödemeleri; Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında ödenecek. 5 aylık daha ödeme alacak hak sahipleri, 2024 sonunda alınacak karara göre ödeme almaya devam edecek ya da program sona erecek. Ödemeler hane gelirine göre şöyle;

450 TL ve altı – 1.250 TL

450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL

911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL

1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL’den az- 850 TL

Cumhurbaşkanı Erdoğan Böyle Duyurdu

Konuyla ilgili açıklamasında program için net ifadeler kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu;

2 yıldır uyguladığımız destek programımızı, sosyal devlet vasfımızın bir gereği olarak 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz.