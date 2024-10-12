AK Parti tarafından geçtiğimiz gün açıklanan limiti 100 bin TL üzerinde olan kredi kartlarından 750 TL’lik pay alması büyük tepki çekti. Konuyla ilgili yapılan yeni araştırmada ise toplanacak ücretlerin yüksek bir gelir sağlayacağı ortaya çıktı. Araştırmalara göre limiti 100 bin TL üzerinde olan kredi kartı sayısı 125 milyon 925 bin 12.

125 Milyon 925 Bin 12 Adet Kredi Kartından 750 TL Alınacak

100 bin TL’yi aşan kredi kartlarından alınacak payın savunma sanayi için kesileceği öğrenildi. Türkiye’de yüksek enflasyon ve artan hayat pahalılığı nedeniyle kredi kartlarındaki limitler de yükseltilmişti. Şimdi ise bu yüksek limitli kartlardan her ay kesinti yapılacak olması vatandaşların tepkisini çekti. 125 milyonu aşan kredi kartlarından her ay alınacak 750 TL’lik pay ile devletin 1 milyar 355 milyon 493 bin 857 dolar elde edeceği ortaya çıktı.

Düzenleme henüz resmiyet kazanmadı. Ancak “Savunma Sanayii İle İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” TBMM’ye sunulmuş durumda. Yapılacak görüşmeler sonrasında düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte kesintilere başlanacak. Bankalararası Kart Merkez bilgileri doğrultusunda elde edilen bu veriler kişi sayısını ifade etmiyor. Bir kişinin birden fazla 100 bin TL üzerinde kredi kartına sahip olabiliyor. Bu tür durumlarda ise her kredi kartı üzerinden pay alınacak.