Türkiye’de 2025 asgari ücret zammı için komisyon toplantısı yapılacak. Ancak komisyon toplantısına karşın açıklanacak tutarın ekonomik tedbirler nedeniyle hükümetin belirlediği bir rakam olması bekleniyor. Konuyla ilgili yeni bilgiler paylaşan Fatih Portakal ise AK Parti’nin masasında yer alan asgari ücret rakamını duyurdu. Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren ücret zammında son durum ne?

İşte AK Parti Kulislerindeki Asgari Ücret

Asgari ücret kulislerinden gelen son bilgilere göre asgari ücrette maksimum rakamın 25 bin TL, minimum rakamın ise 23 bin TL olduğu öğrenildi. Şu anda 17.002 TL olan asgari ücret zam sonrasında en az 6 bin TL’lik artış yapılmış olacak. Bu şu andaki beklentiler ile uyumlu olurken özellikle 25 bin TL olması halinde asgari ücretteki artış da 8 bin TL olacak. Her ne kadar OVP kapsamında asgari ücret için 19 bin 977 TL seviyelerinden söz edilse de bu rakamların kabul edilmesi mümkün görünmüyor.

Fatih Portakal’dan Asgari Ücret Hesaplaması

Detayları aktaran Fatih Portakal daha sonrasında ise olması gereken asgari ücret için hesaplama yaptı. 17 bin TL olan asgari ücrettin alım gücünün 12 bin 514 TL’ye düştüğünü belirten Portakal, yüzde 35’lik kaybın öncelikli olarak telafi edilmesi gerektiğini, enflasyon kapsamında da yüzde 45 oranında ek bir zammın yapılmasının doğru olacağını söyledi. Bu doğrultuda hükümetin en az yüzde 80 oranındaki bir zamma karar vermesi gerekiyor.