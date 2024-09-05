Petrol fiyatları düşüşe geçti. Yaşanan düşüş sonrasında son 14 ayın en düşük seviyelerine ulaşıldı. Bu durum ise Türkiye’de daha yüksek indirim yapılmasının önünü açtı. Yapılan son açıklamalara göre akaryakıt fiyatlarında indirime gidilecek. İndirimin ne kadar olacağı konusunda da açıklamalar yapıldı.

Akaryakıtta İndirim Dönemi

Akaryakıt indirimi için resmi açıklamalara göre 1,83 TL oranında düşüş yaşanacak. 14 ay sonra yaşanan düşüş ile birlikte litre fiyatları 41 TL seviyelerine düşecek. indirim sadece benzinde yapılacak. Benzin litre fiyatlarında yapılacak 1,83 TL’lik indirim sonrasında fiyatlar gerileyecek. 25 Haziran 2024 sonrasında en düşük benzin litre fiyatına da ulaşılacak. Benzinde indirim gelecek olmasına karşın dün LPG’de 1,30 TL’lik artış yapılmıştı.

5 Eylül Güncel Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 43.22 TL

Motorin litre fiyatı: 43.15 TL

LPG litre fiyatı: 24.55 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 43.11 TL

Motorin litre fiyatı: 43.08 TL

LPG litre fiyatı: 25.05 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43.53 TL

Motorin litre fiyatı: 43.56 TL

LPG litre fiyatı: 24.99 TL

İzmir akaryakıt fiyatları