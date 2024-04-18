Akbank’tan Nisan Ayı Kampanyaları

Bankadan yapılan açıklamaya göre Akbank, sektörde fark yaratan yeniliklere ve ürünlere imza atan Axess ve Wings ile müşterilerine kazandırmaya nisan ayında da devam ediyor.

Axess sahipleri yapacakları 2 bin TL ve üzeri ikinci ve sonraki her giyim ve elektronik alışverişine 50 TL, toplamda 200 TL kazanıyor.

Wings sahipleri de aynı sektörlerdeki 3 bin TL ve üzeri ikinci ve sonraki alışverişlerinde 10 bin, toplamda 40 bine varan mil puan kazanıyor. Her iki kampanyadan da yararlanmak için ay sonuna kadar Juzdan’dan katılım sağlanması yeterli oluyor. Juzdan’da Axess, Wings ve Akbank Kart sahiplerine özel yüzlerce markada geçerli chip-para, mil puan, indirim ve taksit kampanyaları da bulunuyor.

İLGİLİ HABER Türkiye’nin İhracat Artışında Başı Irak Çekti Akbank, nisan ayında Axess ve Wings sahiplerine özel, 9 bin 300 TL'yi aşan chip-para, 450 bine varan mil puan, yüzde 25'e varan indirim fırsatları ve taksit kampanyalarını, "Juzdan" uygulamasından sunuyor.

Axess veya Wings kartı olmayanlar, Akbank Mobil’den başvuru yaparak kartlarını anında kullanabiliyor. Henüz Axessli olmayanlar için ayrıca yüksek kazançlı bir kampanya da bulunuyor. 30 Nisan’a kadar ilk kez Axess sahibi olacaklar, 15 Mayıs’a kadar yapacakları her 2 bin TL ve üzeri alışverişlerinde 300 TL, toplamda 3 bin TL’ye varan chip-para kazanabiliyor. Cebe inen Axess’e başvuranlar, kartlarını anında internet alışverişlerinde ve mobil ödemelerde kullanmaya başlayabiliyor. Kampanyadan yararlanmak için Axess’e başvurduktan sonra, Juzdan uygulamasından ilgili kampanyaya katılım yeterli oluyor.

İlk kez Wings sahibi olacaklar için de özel bir kampanya sunuluyor. 30 Nisan’a kadar ilk kez Wings sahibi olacaklar, 15 Mayıs’a kadar yapacakları toplamda 30 bin TL harcamaya yurt dışında 6 bin TL, yurt içinde 3 bin TL uçak bileti değerinde kullanılabilecek 300 bin mil puan kazanıyor.