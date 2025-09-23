Altın Borcu Olanlar İçin Kritik Uyarı: 2026’da Gram Altın 6.350 TL’yi Görebilir

Salı, Eylül 23, 2025

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 2026 için gram altının 6.350 TL’ye, ons altının ise 4.250 dolara yükselebileceğini belirterek düğün yapacaklar ve altın borcu olanlara dikkatli planlama çağrısında bulundu.
1 saat önce
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 2026 yılına ilişkin dikkat çekici altın tahminlerini paylaştı. Yatırımcıları, düğün hazırlığı yapanları ve altın borcu bulunan vatandaşları uyaran Memiş, özellikle maliyet planlamalarında önümüzdeki yılın fiyat beklentilerinin göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguladı.

İslam Memiş, altının orta ve uzun vadeli görünümde yükselişini sürdüreceğini belirterek, 2026 yılı için gram altın tahminini 6.350 TL, ons altın içinse 4.250 dolar olarak açıkladı. Kısa vadeli dalgalanmaların yatırımcıları yanıltmaması gerektiğini dile getiren uzman, altının yönünü belirlerken bu seviyelerin dikkate alınmasının önemli olduğunu ifade etti.

Altın Borcu Olanlara Uyarı

Özellikle düğün planı yapan, ziynet eşyası almayı düşünen veya altın borcu bulunan vatandaşlara seslenen Memiş, borçlanmanın büyük risk taşıdığını söyledi. Uzman isim, “Maliyet hesabı yapılırken gram altının 6.350 TL’ye çıkma ihtimali hesaba katılmalı” diyerek borçlanmak isteyenleri dikkatli olmaya çağırdı.

Altının yanı sıra gümüşe de değinen Memiş, bu yıl yatırımcısına altından daha yüksek getiri sağlayan gümüşün hâlâ cazip olduğuna işaret etti. Gümüşün öneminin altınla eşdeğer olduğunu belirten Memiş, yatırımcıların bu fırsatı göz ardı etmemesi gerektiğini söyledi.

23 Eylül 2025 itibarıyla gram altın 5.007 TL, çeyrek altın 8.376 TL, yarım altın 16.793 TL, tam altın ise 33.466 TL seviyelerinden işlem görüyor.

