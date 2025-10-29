Çarşamba, Ekim 29, 2025

Son Dakika

Sörloth Yeniden Süper Lig Yolunda! Fenerbahçe Transfer İçin Harekete Geçti 58 dakika ago
Altın Fiyatları Düşmeye Devam Ediyor: 29 Ekim 2025 Güncel Rakamlar 2 saat ago
Google Play Store’da Yaş Doğrulama Sistemi Başladı 2 saat ago
Ekrem İmamoğlu Casusluk Soruşturmasında 15 Temmuz Detayı Ortaya Çıktı 3 saat ago
Cumhuriyetin 102. Yılında Atatürk’e Yer Verilmedi 4 saat ago
Çerçioğlu İddiası: Aydın Gençlik Festivali’nde Aleyna Tilki ve Edis Sahne Almayacak 19 saat ago
Arnavutluk’un Yapay Zeka Bakanı Diella, 83 Sanal Asistanla Göreve Başlıyor 19 saat ago
Kadın A Millî Takımı, Kosova Maçı İçin İzmir’de Sahaya Çıkıyor 20 saat ago
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur Karşılaşmalarının Detayları Belli Oldu 20 saat ago
Ehliyetini Yenilemeyen Vatandaşlar 31 Ekim Sonrası 7 Bin TL Fark Ödeyecek! 20 saat ago

Altın Fiyatları Düşmeye Devam Ediyor: 29 Ekim 2025 Güncel Rakamlar

Haftalardır süren gerileme 29 Ekim’de de devam etti. Gram altın 5.343 TL’ye, çeyrek altın 9.289 TL’ye gerilerken, yatırımcılar yön arayışına girdi.
Özge Tekeli
2 saat önce
0 0
Altın Fiyatları Düşmeye Devam Ediyor: 29 Ekim 2025 Güncel Rakamlar

Altın piyasasında son haftalarda gözlenen gerileme, 29 Ekim Çarşamba günü de devam etti. Bir süredir istikrarlı artış gösteren altın fiyatları, geçtiğimiz hafta başlayan düşüş trendinin etkisiyle yatırımcının yakın takibine girdi. Uzmanlar, kısa vadede dalgalanmanın sürebileceğini ancak uzun vadede altının güvenli liman olma özelliğini koruyacağını belirtiyor.

Haftanın üçüncü işlem gününde altın piyasası güne sınırlı düşüşle başladı. Gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatlarında gerileme dikkat çekti.

29 Ekim 2025 Güncel Altın Fiyatları

  • Gram altın satış fiyatı: 5.343,15 TL

  • Çeyrek altın satış fiyatı: 9.289,00 TL

  • Yarım altın satış fiyatı: 18.560,00 TL

  • Tam altın satış fiyatı: 36.495,09 TL

  • Cumhuriyet altını satış fiyatı: 36.973,00 TL

  • Gremse altın satış fiyatı: 91.517,59 TL

  • Ons altın satış fiyatı: 3.954,06 dolar

Ekim ayı boyunca rekor seviyelerden işlem gören altın, son haftalarda yaşadığı değer kaybıyla yatırımcısına temkinli hareket etme sinyali veriyor. Piyasa analistleri, küresel ekonomik gelişmelerin ve dolar endeksindeki hareketlerin altın fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini ifade ediyor.

Benzer Haberler

© 2025 HaberX
© 2025 HaberX