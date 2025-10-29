Altın Fiyatları Düşmeye Devam Ediyor: 29 Ekim 2025 Güncel Rakamlar

Altın piyasasında son haftalarda gözlenen gerileme, 29 Ekim Çarşamba günü de devam etti. Bir süredir istikrarlı artış gösteren altın fiyatları, geçtiğimiz hafta başlayan düşüş trendinin etkisiyle yatırımcının yakın takibine girdi. Uzmanlar, kısa vadede dalgalanmanın sürebileceğini ancak uzun vadede altının güvenli liman olma özelliğini koruyacağını belirtiyor.

Haftanın üçüncü işlem gününde altın piyasası güne sınırlı düşüşle başladı. Gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatlarında gerileme dikkat çekti.

29 Ekim 2025 Güncel Altın Fiyatları

Gram altın satış fiyatı: 5.343,15 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 9.289,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 18.560,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 36.495,09 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 36.973,00 TL

Gremse altın satış fiyatı: 91.517,59 TL

Ons altın satış fiyatı: 3.954,06 dolar

Ekim ayı boyunca rekor seviyelerden işlem gören altın, son haftalarda yaşadığı değer kaybıyla yatırımcısına temkinli hareket etme sinyali veriyor. Piyasa analistleri, küresel ekonomik gelişmelerin ve dolar endeksindeki hareketlerin altın fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini ifade ediyor.